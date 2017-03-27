MLB》哈維飆156KM火球 黑暗騎士復活近了？

「黑暗騎士」哈維睽違多時，再現97英里速球。(美聯社資料照)

「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)自春訓熱身賽復出後，過往火球消失的問題就不斷被提起，加上前幾場先發大爆炸，更讓人憂心這名強投可能迅速殞落，但哈維27日在大都會對勇士一役，不僅繳出6局失2分好投，最快球速更飆到97英里(約156公里)，用行動告訴大家「沒問題」，絕非他的樂觀想法。

哈維前幾場他先發出賽，戰績是悽慘的0勝4敗，自責分率更高達7.30，最快球速更只在93英里(約150公里)上下徘徊；會如此令人擔心，甚至身手備受質疑，並不是沒有道理。此役哈維投6局被打5安、另有4K、失2分，成績雖不算特別亮眼，但久違的火球和犀利滑球再現，卻讓人為之驚艷。

「這是很巨大的一步！」如今哈維在熱身賽接近尾聲之際，用實際表現，再度讓球迷燃起了希望，他也為此結果感到振奮，「春訓一開始甚至是現在的數據，都不代表什麼。此時此刻，我不能安於現狀、停下腳步，得繼續為度過一個好的球季做好準備！」

雖然哈維大多數的速球，仍維持在90英里(約145公里)左右，但看到他球速有復甦跡象，一路堅信他能找回身手的總教練柯林斯(Terry Collins)也相當振奮，「今天，他的投球讓人感到興奮！我確定當我們回到主場，他第一場登板的那一天，同樣會展現令人讚賞的投球。」

(中時電子報)