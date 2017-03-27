MLB》哈維飆156KM火球 黑暗騎士復活近了？
「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)自春訓熱身賽復出後，過往火球消失的問題就不斷被提起，加上前幾場先發大爆炸，更讓人憂心這名強投可能迅速殞落，但哈維27日在大都會對勇士一役，不僅繳出6局失2分好投，最快球速更飆到97英里(約156公里)，用行動告訴大家「沒問題」，絕非他的樂觀想法。
哈維前幾場他先發出賽，戰績是悽慘的0勝4敗，自責分率更高達7.30，最快球速更只在93英里(約150公里)上下徘徊；會如此令人擔心，甚至身手備受質疑，並不是沒有道理。此役哈維投6局被打5安、另有4K、失2分，成績雖不算特別亮眼，但久違的火球和犀利滑球再現，卻讓人為之驚艷。
「這是很巨大的一步！」如今哈維在熱身賽接近尾聲之際，用實際表現，再度讓球迷燃起了希望，他也為此結果感到振奮，「春訓一開始甚至是現在的數據，都不代表什麼。此時此刻，我不能安於現狀、停下腳步，得繼續為度過一個好的球季做好準備！」
雖然哈維大多數的速球，仍維持在90英里(約145公里)左右，但看到他球速有復甦跡象，一路堅信他能找回身手的總教練柯林斯(Terry Collins)也相當振奮，「今天，他的投球讓人感到興奮！我確定當我們回到主場，他第一場登板的那一天，同樣會展現令人讚賞的投球。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。