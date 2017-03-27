中雲嘉望多參與前瞻計畫 交長：先培養運能、結合觀光

今立法院交通委員會邀請交通部報告「前瞻基礎建設計畫」，媒體詢問交通部長賀陳旦各縣市對前瞻計畫質疑。賀陳回應，台中市要蓋彩虹線，他建議可先採用公車等較經濟方式培養運量；他強調，會透過結合雙鐵，協助納入前瞻計畫較少的雲嘉地區發展觀光；並樂見新北市提出新興計畫，納入軌道產業。

針對前瞻計畫中，台中市彩虹線僅列「系統型式選擇評估」，賀陳旦建議，可先用比較經濟型的方式培養運量，甚至不排除採用公車，如果運量培養到一定程度，再考慮使用複合式技術較能克服地形障礙。

媒體詢問雲嘉地區反映前瞻計畫分配不公？賀陳旦說，前瞻計畫一部分內容就是要從需求面出發，所以即使在大都市，也不是每個走廊都要馬上布設如彩虹線的建設。他說，現階段希望雲嘉地區結合觀光遊憩，包括高鐵在周末增加停等，也希望以台糖鐵路五分車規畫，讓當地既有台鐵軌道系統跟台鐵或高鐵車站結合。

針對新北市反映雖已被列入前瞻計畫，但根本不夠「前瞻」。賀陳旦指出，前瞻計畫包括提升生活及國家產業轉型，新北市既有捷運服務已達到如此效果，所以樂於用特別預算加速新北生活轉型，同時希望新北市在產業面、選擇捷運系統上，能考慮軌道產業，所以在既有已核定計畫內，願意以特別預算幫助新北市選擇最適當的技術性。他強調，新北市若希望提出新興計畫，只要完成程序，都樂於讓新北市趕緊納入軌道產業。

媒體問及，世界各國多採用磁浮列車，堅持輕軌是否擔心技術落後？賀陳旦說，並沒有排除任何軌道技術，眼前前瞻計畫也有編列成立「軌道研發驗證中心」，中心除了會檢討路線，同時努力讓既有技術國家化，以幫助產業。他說，交通部會就磁浮列車牽涉的基礎研究，跟相關研究機構保持聯繫。

媒體質疑基隆市路線與台鐵重複，賀陳旦說，基隆市輕軌是善用現有路軌，但車廂、控制技術及動力等，將採用更進步技術，使其服務不亞於任何捷運系統，等於既有設施跟新技術結合。新竹輕軌依交通部瞭解，應會從市中心走到科學園區，就可能興建新輕軌路線，交通部都樂於見到各縣市因地制宜，有不同作法。

(中時)