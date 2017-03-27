梅蘭妮亞人氣超高 乘勝追擊需幫手

美國第一夫人梅蘭妮亞雖然貌美，但專家認為，一般民眾會覺得難以親近，亟需新聞秘書幫忙。圖為梅蘭妮亞與美國總統川普2月4日在佛州棕櫚灘的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部出席紅十字會60週年晚會的神情。（圖/美聯社）

就在白宮新主人川普的滿意度創新低時，另一半梅蘭妮亞（Melania Trump）的人氣卻扶搖直上。最近美國有線電視新聞網／民意研究公司（CNN/ORC）的民調顯示，有52％美國人喜歡她，比川普剛上任時，還高出16％。這遠比蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama），還有蘿拉‧布希（Laura Bush）剛當上第一夫人時都高。

然而，《彭博觀點》（Bloomberg View）的評論指出，要是沒人幫忙，她很難繼續維持高人氣。但奇怪的是，她至今尚未延聘新聞秘書。據《第一女性：美國現代第一夫人的魅力和權勢》（First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies.）作者布洛兒（Kate Andersen Brower）說，自賈桂琳‧甘迺迪（Jackie Kennedy）以來，歷任美國第一夫人都有新聞秘書。

任何公關專家都會說，名流有兩種選擇：一是設法自我塑造形象，二是請專家代勞。不過，布洛兒說，目前就算是大媒體，連要求專訪第一夫人梅蘭妮亞都不得其門而入。

「現在有太多人想採訪梅蘭妮亞，但沒人來決定誰值得，誰不值得接受，」她說，「大家只好靠自己來解讀她，他們靠她笑得夠不夠多，還有她的穿著來評斷。但她要是有新聞秘書，就能與媒體做很協調有序的專訪，來塑造她想呈現的形象。」

前第一夫人蜜雪兒的公關團隊手腕高超，成功拉近了她與群眾的距離。布洛兒舉例說，她上美國知名深夜脫口秀「今夜秀」（The Tonight Show），與男扮女裝的主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)在搞笑劇中又唱又跳，推動健康生活概念，讓美國民眾覺得她平易近人。她指出，美國人想要覺得，第一夫人可能會和他們一起出現在共乘車道。

但布洛兒強調，由於梅蘭妮亞擁有龐大的財富，再加上美得令人覺得不可逼視，讓美國百姓認為她高不可攀，因此她所面臨的挑戰特別棘手。然而，新聞秘書可以幫她談些尋常百姓可以了解的生活層面，如養兒經等，來拉近雙方距離。

此外，布洛兒指出，發言人可以幫她想出，要如何運用第一夫人掌握的龐大力量。自詹森夫人以來，歷任美國第一夫人都致力因應社會議題。詹森夫人曾說，「身為第一夫人，妳只要拿起電話，求能改變某人的生活」。

(中時電子報)