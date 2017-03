梅蘭妮亞人氣超高 乘勝追擊需幫手

美國第一夫人梅蘭妮亞雖然貌美,但專家認為,一般民眾會覺得難以親近,亟需新聞秘書幫忙。圖為梅蘭妮亞與美國總統川普2月4日在佛州棕櫚灘的馬阿拉歌(Mar-a-Lago)俱樂部出席紅十字會60週年晚會的神情。(圖/美聯社)

就在白宮新主人川普的滿意度創新低時,另一半梅蘭妮亞(Melania Trump)的人氣卻扶搖直上。最近美國有線電視新聞網/民意研究公司(CNN/ORC)的民調顯示,有52%美國人喜歡她,比川普剛上任時,還高出16%。這遠比蜜雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama),還有蘿拉‧布希(Laura Bush)剛當上第一夫人時都高。

然而,《彭博觀點》(Bloomberg View)的評論指出,要是沒人幫忙,她很難繼續維持高人氣。但奇怪的是,她至今尚未延聘新聞秘書。據《第一女性:美國現代第一夫人的魅力和權勢》(First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies.)作者布洛兒(Kate Andersen Brower)說,自賈桂琳‧甘迺迪(Jackie Kennedy)以來,歷任美國第一夫人都有新聞秘書。

任何公關專家都會說,名流有兩種選擇:一是設法自我塑造形象,二是請專家代勞。不過,布洛兒說,目前就算是大媒體,連要求專訪第一夫人梅蘭妮亞都不得其門而入。

「現在有太多人想採訪梅蘭妮亞,但沒人來決定誰值得,誰不值得接受,」她說,「大家只好靠自己來解讀她,他們靠她笑得夠不夠多,還有她的穿著來評斷。但她要是有新聞秘書,就能與媒體做很協調有序的專訪,來塑造她想呈現的形象。」

前第一夫人蜜雪兒的公關團隊手腕高超,成功拉近了她與群眾的距離。布洛兒舉例說,她上美國知名深夜脫口秀「今夜秀」(The Tonight Show),與男扮女裝的主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)在搞笑劇中又唱又跳,推動健康生活概念,讓美國民眾覺得她平易近人。她指出,美國人想要覺得,第一夫人可能會和他們一起出現在共乘車道。

但布洛兒強調,由於梅蘭妮亞擁有龐大的財富,再加上美得令人覺得不可逼視,讓美國百姓認為她高不可攀,因此她所面臨的挑戰特別棘手。然而,新聞秘書可以幫她談些尋常百姓可以了解的生活層面,如養兒經等,來拉近雙方距離。

此外,布洛兒指出,發言人可以幫她想出,要如何運用第一夫人掌握的龐大力量。自詹森夫人以來,歷任美國第一夫人都致力因應社會議題。詹森夫人曾說,「身為第一夫人,妳只要拿起電話,求能改變某人的生活」。

(中時電子報)