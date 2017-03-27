少年被惡犬咬傷小弟弟 下半身受傷送醫

張姓少年在家遭狗咬傷下體。（王文吉攝）

豐原區1名少年上午在家被狗咬傷，消防隊接獲通報到場，檢視傷者為13歲張姓少年，下半身被咬傷，意識清楚，由救護車送至豐原醫院急救。院方表示，傷者左睪丸破皮、陰莖瘀青、右手臂擦傷，經擦藥治療後，無生命危險，目前留院觀察，生育能力也不受影響。

家屬對咬傷少年過程不願多談，也沒有向警方報案。台中市政府社會局表示，張姓少年不是高風險家庭，不列兒少保護。而教育局正在清查少年就讀哪一所學校，為何上午9點多還在家。動保處則已派員去飼主家中了解遭狗咬傷原因。

(中時)