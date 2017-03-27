選出女性港首 呂秀蓮：只聽北京 女性主義而言不值得尊敬
香港選出女性新任特首林鄭月娥，前副總統呂秀蓮昨日表示，她不認為這有何特殊意義，林鄭只是個聽北京話的人，「就女性主義而言不值得尊敬」。呂秀蓮認為，林鄭會巴結會順從北京，但林鄭的當選從民主而言並無特別之處，她的民調遙遙落後只因北京支持她，「我們要小心，周邊的國家領袖是如何當選，其中有詭異之處，不要太迷信民主，不要忽略背後的某種因素而受影響。」
對於媒體報導泰國連續兩次拒絕發給呂秀蓮簽證，她強調蔡英文總統喊「高南向政策」，但如果連國人自由旅行都做不到，政策很容易被人看破。她指出，外交系統應將國人自由旅行視為重要的外交指標；而自由旅行也是基本人權。針對泰國拒發簽證，她認為政府應調查有多少人因身分關係而不能出國，很多人或許因此屈服，但她則是要挺身而出，但她勉勵外交官，對國家尊嚴應全力爭取，不能以中共為籍口，此外國人出國的安全和守法，不從事詐騙之類令國家形象受損的事，外交部應多宣導。
呂秀蓮說，愈接近中國愈不得罪中國，我們要治療全球恐共症；她否認受拒是針對她而來，「我在南美洲受國賓之禮，阿根廷還有直昇機保護。」泰國「我懶得理它」「能去就去。」
呂秀蓮話鋒一轉提到國內政黨的民主出現新危機，她認為如果是派系或欽定，都是民主倒退；媒體問，難道徵召不是好的方式嗎？呂表示，徵召是方式之一，但國內政黨現在有太多不合民主反民主的事正在進行。呂秀蓮昨日出席台北市民政局「不可遺忘的自由之路」活動時作上述表示。
(中時)
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