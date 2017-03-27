經長李世光：希望核二廠1號機能恢復運營

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本報日前報導，核二廠1號機格架工程審議案能否通過本周將是關鍵。若原能會本周未能通過，今夏供電將受到影響，核二廠更形同提前除役。經濟部長李世光表示，站在經濟部的立場希望可以通過，但是尊重原能會決議。

核二廠1號機去年11月30日停機解聯歲修，但因燃料池已池滿，應退出180束燃料棒無處可放，台電向原能會申請延伸格架的「裝載池改裝案」增加燃料棒擺放空間，預計可多放440束燃料棒。

若原能會本周核准核二廠1號機格架工程改建案，預計台電可以在2個半月趕工裝填新的燃料棒，6月上旬可完工加入夏天供電行列。

李世光強調，經濟部會全力以赴依照法規來執行。能否通過還是取決於原能會。

(工商)