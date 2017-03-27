查婦聯會勞軍捐流向 葉俊榮：玩真的
內政部長葉俊榮今天說，中華民國婦女聯合會對勞軍捐流向交代不夠完整，已再發函；他要告訴婦聯會，內政部「玩真的，不要有任何揣測」，婦聯會以為這樣就能交代，是錯估情勢。
葉俊榮上午到立法院內政委員會備詢說，婦聯會能提供部分資料是好方向，但勞軍捐「交代不夠完整、不夠坦誠、不夠全面」，22日已要求婦聯會再補件，否則將依人民團體法相關機制處理。
葉俊榮表示，婦聯會應瞭解，須非常坦誠、全面交代勞軍捐流向，現在給婦聯會一個機會，等待提出資料，內政部後續該有作為都有規劃，隨時都可能啟動下一步。
他說，婦聯會的問題，確實不是只單純提供勞軍捐明細，也看得出運作透明度較不高；未來實際處理規劃要更周延，也要展現政府決心，會讓婦聯會了解，「我們真的是玩真的，不要有任何揣測，以為我們對這件事有那麼大的容忍空間」。
葉俊榮表示，如果婦聯會一直認為用這種方式可交代，「婦聯會是錯估情勢」，內政部做相當多規劃，態度也很堅決，該處理就處理。不過要處理得好、處理得順，要窮盡各可能性，讓處理程序站得住腳，訂定的目標也能達成。1060327
(中央社)
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