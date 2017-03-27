台灣助復育 巴拿馬鴿子蘭計畫將啟動

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駐巴拿馬大使劉德立當地時間24日晚宴巴國農業官員，他表示，「鴿子蘭保復育計畫」已獲中華民國政府同意，近期內即可安排計畫意向書的簽署儀式。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年3月27日

駐巴拿馬大使劉德立當地時間24日晚宴巴國農業官員，他表示，「鴿子蘭保復育計畫」已獲中華民國政府同意，近期內即可安排計畫意向書的簽署儀式。

大使館晚宴巴農牧部長卡爾斯（Eduardo Carles）等，席間劉德立簡述台灣技術團協助推動的「巴拿馬黃龍病防治計畫」及「鴿子蘭保復育計畫」辦理情形，有關鴿子蘭計畫已獲政府同意，近期內即可安排計畫意向書簽署儀式，將可正式啟動計畫。

卡爾斯申謝表示，他與台灣技術團淵源甚深，早年他從事農牧事業，即曾受惠於台灣技術團專業知識與經驗，深知台灣技術團對巴國農牧發展之重要性，他自當協力共同推動台巴技術合作。

國合會曾派遣專家赴巴拿馬考察，目前蘭花計畫即將正式啟動，此計畫將嘉惠巴國小農，並協助巴國國花保育與復育工作的推展。1060327

(中央社)