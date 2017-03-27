白牌車攬客 賀陳旦：桃機本週整頓
白牌車在桃園機場違規攬客，交通部長賀陳旦今天表示，可能是年後人潮較擁擠，造成這樣的現象，桃機應會在這週內再次進一步整頓，希望能馬上產生效果。
民主進步黨籍立法委員鄭寶清上午在立法院交通委員會質詢時表示，白牌車攬客已幾十年了，交通部有無具體辦法處理？
賀陳旦表示，過去機場計程車排班有特別規定，包括價格與追蹤，眼前這件事，可能過年後人潮較擁擠，造成這樣的現象，桃機應在這週內再次進一步整頓，希望能馬上產生效果。
交通部航政司長陳進生說，民國104年取締3000多件，105年取締4100多件；去年12月以來，陸續有些夜間攬客狀況發生，會請桃園國際機場股份有限公司、內政部警政署航空警察局一起加強取締，提高罰則，1、2個月內一定會有些效果。1060327
(中央社)
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