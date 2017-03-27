關懷病友 日蓮正宗捐療養院物資9年不間斷

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日蓮正宗基金會法秀院長谷玄雄今天率人員攜帶物資，慰問衛生福利部八里療養院，醫院社工科主任張紀薇代表接受物資，並對愛心關懷病友的胸襟，表達無限的謝意。基金會關懷慰問病友與捐贈物資，已經連續第9年。

日蓮正宗基金會少年部，還表演雙人熱舞、帶動唱，病友們也隨著樂音一起舞蹈。他們的表演和帶動唱，受病友們的喜愛，全場充滿著病友熱烈的掌聲和笑聲。

療養院社會工作科主任張紀薇表示，民國98年時，日蓮正宗基金會與社會工作科聯繫，開始慰問與捐贈物資活動，至今已經第9年。

八里療養院社工高君慈說，日蓮正宗基金會每次到療養院，除帶來精心的歌舞表演，都很用心先徵詢住院病友的需求，且儘量滿足。

基金會26日為護理之家住民，提供手工藝活動的2台縫紉機；康復之家為協助住民獨立生活經驗的脫水機；及復健病房及急性病房的保暖衣褲、衛生盥洗用品、營養品等，都由基金會提供。

新北市府衛生局長林奇宏表示，康復之友們，經適當的治療與輔導，病情改善後，再透過參加精神復健機構的復健訓練，學員可依自己的專長、興趣及經驗，參與活動與與人際互動，從活動中獲得自信與成就感。

基金會說，公益社會服務宗旨是將生命變得更清淨、使現實生活更好、心靈和物質努力付出，還有不定期的善款，捐贈病友照顧生活。

張紀薇對日蓮正宗基金會關懷弱勢的善舉，表示欽佩，除安排表演，邀全院病友觀賞，也安排基金會成員直接進入病房，與病友們聊天，表達關懷撫慰。1060327

(中央社)