憂大學考招新制爭議大 教團籲暫緩通過
國教盟今天表示，十二年國教課綱尚未確定是否如期上路，配合課綱的大學考招新制仍有爭議，籲招聯會暫緩通過，待課綱時程確定，傾聽各界意見後再凝聚共識。
國教行動聯盟表示，日前傳出十二年國教課綱可能無法如期在107學年上路，教育部長潘文忠也公開表示會在今年4月底作決定，而110年大學入學考招新制方案是配合十二年國教新課綱在107學年實施而推動，加上現在考招新制仍有爭議，招聯會應暫緩通過考招新制。
國教盟指出，任何制度的改革都必須針對現制問題提出解決方案，招聯會考招新制對目前最被詬病的「考招考招、兩階段分發」，導致升學賭局、學生壓力過大等問題，並沒有解決，加上學習歷程統一上傳管理、標準化採計疑慮也引起家長反彈，在未獲社會共識前，不宜倉促定案。
十二年國教課綱的精神在於落實高三下的加深加廣選修課程，讓學生學習完整，國教盟指出，考招制度應在十二年國教課綱確定方向後，再做調整，才能完整配套，但目前考招制度帶來的亂象，不必等十二年國教新課綱上路才能改革。
國教盟表示，目前亂象的主因源於「申請入學名額過度擴增」，導致考試入學名額被限縮，學生在申請入學有「不得不上」的壓力，導致學生屈就不理想志願或不適性，而學生高三下要應付申請入學的繁雜過程又不敢放棄指考，導致焦慮及壓力備增，也讓學習不完整。
為了解決這些亂象，國教盟呼籲，教育部不應再讓大學走後門，無視申請入學比例45%的上限，一再以專案方式提出增加名額，卻又沒有能力認真審查，導致團體面試、5分鐘面試等亂象頻仍，讓學生家長花錢花時間趕場面試、民怨四起，希望教育部能對專案申請超額的系所，進行全面檢討。1060327
(中央社)
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