台南新吉工業區開發 56廠核准申購

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台南市政府民國104年底推出新吉工業區土地出售案，至今年3月為止，第一、二區土地已有68%由共56家廠商核准申購，市府預估將創造年產值超過新台幣200億元。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月27日

台南市政府民國104年底推出新吉工業區土地出售案，至今年3月為止，第一、二區土地已有68%由共56家廠商核准申購，市府預估將創造年產值超過新台幣200億元。

台南市政府經濟發展局今天公布資料指出，新吉工業區第一區土地從104年12月15日開放申購，105年5月16日再開放第二區；至今年3月中為止，約1年3個月時間，已有56家廠商核准申購，面積達27.02公頃，佔第一、二區土地面積約68%。現正進行填土、整地作業，將陸續點交給承購廠商。

台南市經發局指出，位於安南區與安定區交界處的新吉工業區，總開發面積為123.26公頃，其中產業用地面積76.75公頃（佔62%）；公共設施用地面積46. 51公頃（佔38%）；包括滯洪池、停車場、廣場、道路及綠地等公共設施，都有相當完善規劃。

台南市經發局指出，第一、二區土地已有56家廠商核准申購，面積達27.02公頃，佔第一、二區土地面積約68%；增加投資金額約90億元；未來可望為台南創造年產值202億1000萬元，就業機會超過2400個。第三區土地已於3月1日公告出售，有意進駐廠商要把握機會。1060327

(中央社)