兼任教師納勞基法 潘文忠：應適度排除
教育部長潘文忠表示，有關未具本職兼任教師納勞基法問題，教育部認為，應修改相關教育法系，較能符合教育場域的特殊需求，如果要適用勞基法，也要經過適度排除。
立法院教育及文化委員會上午邀請潘文忠就「大專兼任教師納入勞基法、大專實習生勞動權益及高中職建教生之權益保障」專案報告。
多名朝野立委都針對這個問題質詢潘文忠。對於淡江大學傳出將解聘200名未具本職兼任教師，潘文忠說，上週教育部已經對此組專案小組，並到學校訪談老師。
潘文忠表示，教育部編列了新台幣6000萬元的預算，私校並不會因為未具本職兼任教師的勞保、勞退等問題，而增加負擔，如果在這樣的狀況下，學校還是因此解聘未具本職兼任教師，那麼不只是減少補助款，也代表學校不需要那麼多學生，教育部將針對招收名額嚴格審定。
他說，相關問題涉及學生受教權、校園安全與未具本職兼任教師權益，即使這些老師要適用勞基法，也要經過適度排除。
潘文忠稍早專案報告時指出，教育部積極研擬修正兼任教師聘任辦法，並對於勞動部預告「大專校院未具本職兼任教師適用勞基法」草案，宜獲各界共識後，再研議續辦方向及相關事宜。
在國民黨立委柯志恩的追問下，潘文忠答應，在1個月內對政策內容有明確答案，8月1日一定會如期上路。1060327
(中央社)
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