邱淑貞15歲女兒嬌媚如女神 撞臉鍾楚紅！

邱淑貞大女兒沈月，畫上眼線魅惑動人，還有些神似一代女神鍾楚紅。(取材自沈月IG、中時資料照片)

「擋泥板女神」邱淑貞1999年嫁給I.T.品牌老闆沈嘉偉，生了三千金沈月、沈日、沈晨，女兒們個個繼承美女基因，尤其大女兒沈月，今年已經15歲的她，一張張生活照美翻眾人，似乎也有意進軍演藝圈，而她不只跟媽媽長得像，今還被發現撞臉另一名當代紅星，根本「天生女神」。

邱淑貞大女兒沈月，遺傳媽媽美好基因。(取材自沈月IG、中時資料照片)

剛國中畢業的沈月，一雙大長腿簡直逆天，被讚遺傳到家族神基因，最近她跟親戚一同去看展，事後貼出多張紀錄照，照片中只見小女孩又成熟了一些，臉上薄施脂粉，但勾勒最流行的韓星眼線，一雙大眼魅惑動人，看不出只有15歲，網友也為之迷醉，讚她比媽媽還美，活脫脫就是一個女神，還說她濃眉大眼鵝蛋臉，看著竟有些像一代女神鍾楚紅，不出道真的可惜了。

(中時電子報)