來史博館DIY「雞年文物展」玩創意！

「誰拔了無毛雞的毛」：利用生活中隨處可得的材料，讓本館典藏品「花卉鳳凰鎖針繡枕」變成可以觸摸的作品。（史博館提供）

今天台灣很「雞」車？不要誤會了！今年正是雞年，歲次丁酉，史博館特辦理「酉雞有吉─館藏雞年文物展」，邀請民眾除了透過雙眼欣賞百餘件精彩的館藏作品，也設置「吉年過好日」互動體驗區，讓大朋友、小朋友一起動動手、動動腦，透過各種創意的形式和不同的感官，用體驗來探索作品！

「咕！咕！咕！」姿態獨特美麗的雞是生活中最常見的家禽，以雞為創作題材的藝術作品和文物生動有趣，表現形式多元豐富。「吉年過好日」互動體驗區強調「Touch & Play」的趣味性。

體驗區分成4大區塊，以史博館典藏品作為發想基礎，每區扣緊雞年主題，讓大朋友、小朋友以有別於傳統的方式感受作品。例如「誰拔了無毛雞的毛」，讓民眾以觸覺感受生活中不同材質的物件，並藉由無毛雞的故事，讓大小朋友思考珍惜所有的重要性。

「聞雞起舞」則讓大小朋友可以動動斗方雞的腿部、頭部與翅膀，感受斗方雞的千姿百態，也邀請民眾在擺動斗方雞姿勢的同時，動動自己的身體。「蓋印留聲雞」以史博館版畫典藏為本，將畫作解構成不同部分，讓大小朋友搭配蓋印，創造專屬於自己的明信片。

「拼拼湊湊的小奇雞」讓民眾運用現場提供多種形狀的軟磁鐵，拼貼成小雞等各種生物，一起將「吉年過好日」互動體驗區充滿生命力。

「拼拼湊湊的小奇雞」：小朋友發揮創意，拼出各種小生物。（史博館提供）

雞年文物展「吉年過好日」

日期：2017/03/18─2017/06/18

地點：史博館

(中時電子報)