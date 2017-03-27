來史博館DIY「雞年文物展」玩創意！
今天台灣很「雞」車？不要誤會了！今年正是雞年，歲次丁酉，史博館特辦理「酉雞有吉─館藏雞年文物展」，邀請民眾除了透過雙眼欣賞百餘件精彩的館藏作品，也設置「吉年過好日」互動體驗區，讓大朋友、小朋友一起動動手、動動腦，透過各種創意的形式和不同的感官，用體驗來探索作品！
「咕！咕！咕！」姿態獨特美麗的雞是生活中最常見的家禽，以雞為創作題材的藝術作品和文物生動有趣，表現形式多元豐富。「吉年過好日」互動體驗區強調「Touch & Play」的趣味性。
體驗區分成4大區塊，以史博館典藏品作為發想基礎，每區扣緊雞年主題，讓大朋友、小朋友以有別於傳統的方式感受作品。例如「誰拔了無毛雞的毛」，讓民眾以觸覺感受生活中不同材質的物件，並藉由無毛雞的故事，讓大小朋友思考珍惜所有的重要性。
「聞雞起舞」則讓大小朋友可以動動斗方雞的腿部、頭部與翅膀，感受斗方雞的千姿百態，也邀請民眾在擺動斗方雞姿勢的同時，動動自己的身體。「蓋印留聲雞」以史博館版畫典藏為本，將畫作解構成不同部分，讓大小朋友搭配蓋印，創造專屬於自己的明信片。
「拼拼湊湊的小奇雞」讓民眾運用現場提供多種形狀的軟磁鐵，拼貼成小雞等各種生物，一起將「吉年過好日」互動體驗區充滿生命力。
雞年文物展「吉年過好日」
日期：2017/03/18─2017/06/18
地點：史博館
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。