高鐵新獨立董事爆任人唯親爭議 賀陳旦：被社會肯定

​台灣高鐵公司新董事會改組，其中3席獨立董事，交通部推薦律師邱晃泉、北市交通局前局長濮大威、金管會前主委丁克華等3人，但邱晃泉是總統蔡英文大學同學，丁克華是行政院長林全政大同學，濮大威是交通部長賀陳旦在鼎漢工程顧問公司同事，對此國民黨立委江啟臣批評，外界會質疑蔡英文政府任人唯親。

對此，交通部長賀陳旦回應，未對3人背景有不同看法，他認為3位獨立董事在專業上都被社會肯定。

(中時)