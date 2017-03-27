萌度不輸咘咘！拿鐵女兒1歲就有「美模臉」

陳佩佩2015年嫁給拿鐵，生下寶貝愛女「Hello」。(圖／翻攝自陳佩佩臉書)

陳佩佩愛女萌度不輸咘咘。(圖／翻攝自陳佩佩臉書)

賈靜雯和修杰楷的優良基因遺傳給愛女「咘咘」，讓她成了最小網紅，不過現在她出現勁敵了，「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）和「分手妹」陳佩佩的1歲愛女越大越萌，網友大讚不輸咘咘。

陳佩佩2015年嫁給拿鐵，後生下寶貝愛女「Hello」，如今1歲多的女兒已經會走路，越大越萌的她，已經是個小美女，水汪汪大眼宛如戴放大片，睫毛又長又捲翹，就像有畫眼線一樣，陳珮珮也透露女兒眼睛是遺傳到外婆，還笑說：「以後可以省點錢買假睫毛。」

網友大讚父母基因太強，還說她可愛萌樣一點不輸賈靜雯愛女「咘咘」，直呼兩個萌娃可以組最強組合。

(中時電子報)