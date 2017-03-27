玩真的!葉俊榮：已做好婦聯會解散後相關準備
內政部長葉俊榮去（2016）年底就曾表示，不排除解散成立以來財務不透明、且不願提供財報的婦聯會，今（27）日他於立院備詢被問及勞軍捐問題時，提到雖會再給婦聯會一次機會，但也已做好將它解散後的相關準備，像是資產、捐款該如何處理等；葉強調，仍希望婦聯會能主動提供完整、坦誠、全面的勞軍捐流向。
民進黨立委賴瑞隆今於內政委員會質詢時，指出內政部已發文給婦聯會12次，要求交代969億元勞軍捐的流向，但始終未獲回應；賴認為婦聯會在國民黨執政時期或許可以如此，但現在已換了新政府，內政部不該繼續放任，應按照人民團體法將其解散。
葉俊榮回應，婦聯會雖已提供部分資料，但對勞軍捐流向的交代並不完整，因此內政部已於日前再度發函，他希望婦聯會別錯估情勢，因為內政部對此事態度堅決、沒有容忍空間，是「玩真的」。
(中時電子報)
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