招聯會周三通過考招新制？國教盟：應暫緩

招聯會擬於周三（29日）召開會員大會通過110大學入學考招新制一事，不過國教行動聯盟今天發表聲明表示，大學考招新制有極大爭議，加上107課綱可能延後實施的，因此招聯會更沒有理由急著強行通過這個爭議性大、各方仍無共識的方案。

國教盟呼籲招聯會，暫緩通過此案，待12年國教課綱時程確定後，再傾聽各界意見凝聚共識。

國教盟表示，110大學入學考招新制方案係為配合十二年國教新課綱在107學年度實施而推動，現在大學、高中、家長仍未有共識，招聯會有必要在29日強行通過嗎？

國教盟表示，任何制度的改革都必須針對現制的問題提出解決方案，招聯會的新制對目前學生及家長最詬病的「考招考招、兩階段分發」導致升學賭局、學生壓力過大的問題，並沒有得到解決。同時，學習歷程統一上傳管理、標準化採計的疑慮也引起家長反彈，在未獲社會共識前，不宜倉促定案。

此外，12年國教課綱的精神在於落實高三下的加深加廣選修課程，才能讓學生學習完整，這和考招制度息息相關。考招制度本應於12年國教課綱確定方向後，再做調整，才能完整配套。

(中時)