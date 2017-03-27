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NBA》三節打完領先 勇士最終勝率96.7％

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科爾
勇士在科爾執掌兵符之後最近2季打出全聯盟最佳戰績，尤其是打完前三節取得領先，最終贏得比賽的勝率高達96.67%。(美聯社資料照)

勇士是最近三個球季表現最強勢的球隊，從上季開始有一項數據稱霸全聯盟其他球隊，那就是打完前三節比賽最終贏得比賽的勝率高達96.67%，也就是說想要在第四節逆轉擊敗勇士的機率不到百分之三。

這項數據說明了一點，那就是掌控場上節奏與勝負關鍵，尤其是勇士經常在前三節比賽取得絕對領先優勢，如此一來勝利就能輕鬆掌握在手上，連同27日擊敗灰熊，勇士過去兩季在前三節取得領先，並且贏得比賽的場次來到116勝4敗，這是多麼恐怖的數據，但這4場比賽卻有3場出現在本季，其中就有1場敗給了灰熊。

(中時電子報)

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關鍵字：勇士灰熊勝率
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