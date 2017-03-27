2工廠偷排強鹼廢水 新北環保局最重開罰300萬
新北市環保局上週接獲通報中和區永和路的二八張溝大排遭人排放粉紅色廢水，派員循線追查，發現元凶是華麟實業公司及宏源印花企業社，當場命2家業者立即停止排放，並依違反水汙染防治法告發，將各處以2家業者最重新台幣300萬元以上罰鍰。
環保局表示，23日接獲民眾通報中和區永和路的二八張溝大排遭排放粉紅色廢水汙染，稽查員獲報立即前往現場採水測試，發現是pH值竟高達12以上的高強鹼廢水。
稽查員以新北市在線稽查系統GIS圖層，依地緣廠商特性及過去稽查紀錄，沿大排往上游展開搜索，當場查到從事印刷業的華麟實業公司，洗版機作業產生藍色廢水及其汙染物皆未經處理就排放至地面水體。
另從事印染整理業的「宏源印花企業社」聽聞稽查員正在該大樓清查時雖立即停工，但稽查員採取假撤退方式，三進三出該企業社清查後，發現清洗廢水殘跡與受汙染大排狀況吻合，並以追蹤劑測試，廢水果然由廠內排至聯外地面水體汙染二八張溝。
(中時)
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