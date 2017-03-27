空服員爭團協 長榮航空：一體適用

桃園市空服員職業工會將代表長榮航空空服員，與長榮航空資方協商締結團體協約。長榮航空今（27）日表示，基於公平原則，已向桃空職工會提出禁止差別待遇條款作為協商團體協約的訴求，全體空服員將會一體適用最新、最優的勞動條件。

長榮航空今(27日)表示，與桃園市空服員職業工會在桃園市勞動局的見證下，經過2天半的名單核對，確認桃空職工會符合團體協約法第6條第3項第3款的法定資格，足以代表所有長榮空服員與本公司協商締結團體協約。

長榮航空表示，對此結果尊重與肯定，也會盡快擇日與桃空職工會展開團體協約協商，期待雙方未來能夠理性溝通。

該公司於今年3月1日收到桃空職工會正式來函提出團體協約協商訴求，即開始與該工會進行法律資格認定的程序，透過銀行轉帳資料核實會員名冊，確認參加桃空職工會的會員人數超過長榮航空空服員總人數的一半，符合團體協約法的法定要件。

長榮也強調，工會應約束會員不得對員工有任何霸凌、人身攻擊或是其他違法、不當之侵害行為，這是長榮航空的堅持，也是公司對所有員工的承諾。

(中時)