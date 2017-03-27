研究：依賴GPS導航使頭腦遲鈍

大陸汽車內建的GPS導航系統。(圖/新華社)

現代人出遊，使用GPS導航系統真的很方便。但國外研究指出，當人們依照GPS的指示行進，大腦的皮層活動幾乎不會產生變化，也就是說，過度依賴該工具會使得大腦遲鈍。

據外媒訊息，英國倫敦大學團隊在《自然通訊》期刊發表一項研究成果，指過度依賴GPS，可能使大腦喪失分析周圍街道環境的興趣。此說明，習於使用導航的人，在面對實際街道的方向感為何更差。

研究人員透過對24 名實驗對象進行腦部掃描，模擬在倫敦索霍區散步時的腦部情況，並觀察他們腦部有關記憶、空間定位、規劃與決策等部位的皮層活動狀態。

結果發現，當實驗對象沒有使用GPS導航系統時，相關部位在其進入陌生街道時達到活動高峰，而且面對的路徑越多，則腦部越顯活躍；相對地，當實驗對象按照GPS的指示行進時，大腦活動幾乎沒有發生變化。

研究人員說明，讓科技為我們指路，大腦中的某些部分就不會直接作出反應，這顯示大腦喪失分析環境的能力。

(中時電子報)