東西二三圳檢測首度符合灌溉水標準 彰縣環保局舉辦遊學趣
東西二、三圳今年創下首度符合灌溉水質標準，彰化縣環保局公告水體排放管制見效，告別電鍍廢水，水質再見魚蝦悠遊；環保局要將邀請親子攜手走出戶外，探訪鑿圳源頭汪先生廟水圳踏查等，共規劃6大不同主題免費環境教育系列，28場次。
生在彰化、長在彰化，但了解彰化這塊土地的人文歷史、生態環境嗎？環保局從4月到6月陸續展開「親子共學、環教遊學趣」，規劃6大主題，包含「東西二圳的古往今來」、 「愛戀卦山情」、「探索彰化生態與文化資產研習營」、「踏著水足跡在大葉解『渴』」、「Bee蜜呼你哉」、「野趣創藝在大業及八卦山快樂鳥日子」等，共28場次、1365人次，可上環保局官網首頁下方點選，即可進行活動線上報名。
江培根表示，希望透過具有教育意義的活動，帶孩子一起來認識彰化，讓親子假日生活更有意義，這次還特別強調東西二圳這個議題，是因為東西二圳是孕育彰化沃土灌溉溝渠，卻因灌排不分，工廠盜排電鍍廢水，重金屬汙染嚴重，惡名昭彰，4年前彰化地檢署大力抓盜排，環保局去年規劃總量管制區也上路，今年初首度達到銅、鋅、鎘、鎳、總鉻、六鉻價等重金屬百分之百符合灌溉水質標準。
還有，八卦山的蜜蜂為什麼不見了？從點滴滴的生態現象，來探索整個自然環境。
環保局綜合計畫科長陳金蘭表示，活動設計主要讓孩子從探索、操作、遊戲、體驗中學習，透過親子環教，讓家長扮演更主動引導角色，幫孩子進行更深入、有意義的學習，大手牽小手，讓彰化故事傳承，名額有限，28梯次只能選擇第1梯次報名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。