東西二三圳檢測首度符合灌溉水標準，彰縣環保局舉辦遊學趣

彰化縣環保局從4月到6月陸續展開「親子共學、環教遊學趣」，規劃6大主題，共28場次，歡迎親子報名，大手牽小手，出遊共學體驗。（吳敏菁攝）

彰化縣環保局從4月到6月陸續展開「親子共學、環教遊學趣」，規劃6大主題，共28場次，歡迎親子報名，大手牽小手，出遊共學體驗，今天示範運用在地食材製造創意饅頭等。（吳敏菁攝）

東西二、三圳今年創下首度符合灌溉水質標準，彰化縣環保局公告水體排放管制見效，告別電鍍廢水，水質再見魚蝦悠遊；環保局要將邀請親子攜手走出戶外，探訪鑿圳源頭汪先生廟水圳踏查等，共規劃6大不同主題免費環境教育系列，28場次。

生在彰化、長在彰化，但了解彰化這塊土地的人文歷史、生態環境嗎？環保局從4月到6月陸續展開「親子共學、環教遊學趣」，規劃6大主題，包含「東西二圳的古往今來」、 「愛戀卦山情」、「探索彰化生態與文化資產研習營」、「踏著水足跡在大葉解『渴』」、「Bee蜜呼你哉」、「野趣創藝在大業及八卦山快樂鳥日子」等，共28場次、1365人次，可上環保局官網首頁下方點選，即可進行活動線上報名。

江培根表示，希望透過具有教育意義的活動，帶孩子一起來認識彰化，讓親子假日生活更有意義，這次還特別強調東西二圳這個議題，是因為東西二圳是孕育彰化沃土灌溉溝渠，卻因灌排不分，工廠盜排電鍍廢水，重金屬汙染嚴重，惡名昭彰，4年前彰化地檢署大力抓盜排，環保局去年規劃總量管制區也上路，今年初首度達到銅、鋅、鎘、鎳、總鉻、六鉻價等重金屬百分之百符合灌溉水質標準。

還有，八卦山的蜜蜂為什麼不見了？從點滴滴的生態現象，來探索整個自然環境。

環保局綜合計畫科長陳金蘭表示，活動設計主要讓孩子從探索、操作、遊戲、體驗中學習，透過親子環教，讓家長扮演更主動引導角色，幫孩子進行更深入、有意義的學習，大手牽小手，讓彰化故事傳承，名額有限，28梯次只能選擇第1梯次報名。

(中時)