國泰飛台拉維夫 9月再增班

國泰航空開航以色列台拉維夫，成為國泰以技術先進的A350航機營運的最新航線。（國泰航空提供）

國泰航空開航以色列台拉維夫，成為國泰以技術先進的A350航機營運的最新航線。國泰相當看好這條航線，表示直航服務的機位預訂需求強勁，預計9月1日至11月17日，從目前的每周4班增加至每周5班。

前往台拉維夫的首航航班CX675，在3月26日凌晨1時由香港出發，並於當地時間同日早上7時53分抵達特拉維夫的本古里安國際機場。同日下午，國泰於首班由台拉維夫回程返港的CX676航班出發前，在登機閘口舉行慶祝儀式。

國泰航空企業發展及資訊科技董事盧家培先生表示：「顧客對新特拉維夫航線反應熱烈，令我們非常鼓舞。」

盧家培表示，增班將為往來香港及台拉維夫兩個大都市的商務及休閒旅客，以及經香港樞紐前往西南太平洋地區及亞洲各大城市的以色列旅客，提供更便利的選擇。

國泰航空擁有全球最年輕的長途機隊之一。我們深信寫意翺翔可以豐富人生，乘客可於國泰A350客機享受優質旅遊體驗。環保的客機配備先進的客艙產品、機上娛樂設備，並於商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙提供無線網路服務。

國泰航空至今已經接收12架空中巴士A350客機，並將於2017年底前接收另外10架，將有助國泰開拓新市場，進一步鞏固香港的亞洲領先航空樞紐地位。

(中時)