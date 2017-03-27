同婚釋憲 邱太三回擊：媒體惡意指摘

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邱太三回擊，痛批媒體惡意指摘。(圖/王英豪攝)

法務部長邱太三今(27日)上午召開「回擊」記者會，表達強烈抗議，要媒體別「睜眼說瞎話！」

同性婚釋憲案，法務部長邱太三一段「考考」、「妣妣」例子，成為討論焦點。聯合報在社論中寫道「法務部長邱太三恐將以『妣考邱』贏得奇異的歷史地位。」

邱太三對此強調，完全無法接受，他以重話表示：「媒體不能顛倒是非、惡意指摘，或是睜眼說瞎話。」

(中時)