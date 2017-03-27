食藥署怨背黑鍋 林聰賢：背了什麼黑鍋？

我要評比

農委會主委林聰賢（右）。（黃世麒攝）

茶葉農藥「氟派瑞」政策大轉彎，食藥署宣布暫緩，並傳出抱怨老是幫農委會背黑鍋。農委會主委林聰賢27日出席台德農業合作50周年紀念暨循環農業國際研討會時受訪表示。他不清楚食藥署背什麼黑鍋，關於農藥問題，政府各部門應該按照制度去分工。

(中時)