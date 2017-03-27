八里左岸驚見女浮屍 警方調查中

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警消人員到場將大體打撈上岸。（譚宇哲翻攝）

警消人員到場將大體打撈上岸。（譚宇哲翻攝）

今天上午11時許，新北市八里左岸永續環境教育中心前民眾發現一具浮屍，警消獲報到場將大體打撈上岸，由於死者身上沒有證件，警方初步判斷死者為年約30歲的女子，將進一步比對指紋查對身分，通知家屬前往指認。

警方表示，死者為中性打扮的短髮女子，身穿藍色上衣、黑色長褲，腳穿伯肯拖鞋，身上沒有外傷，從屍體浮腫程度研判，落水時間不超過5小時，將進一步查驗身分通知家屬，以釐清落水原因。

(中時)