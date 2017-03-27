農藥氟派瑞惹議 立委批農委會失職

放寬使用「氟派瑞」將暫緩實施，國民黨立委李彥秀及陳宜民今天砲轟農委會，懷疑放寬使用氟派瑞是在幫助進口商及農藥商，且田間試驗是由申請藥廠自行執行，農委會嚴重失職。

立法院社福及衛環委員會今天邀請行政院環境保護署長、交通部次長、國防部副部長及行政院農業委員會副主任委員就「空污移動污染源（汽機車、火車、飛機、船舶及特殊機具）之改善作為」列席報告。

日、澳、歐盟都禁用的農藥「氟派瑞」，食藥署日前公告放寬可用於茶葉中，引發各界反彈後喊卡。李彥秀今天質詢農委會，放寬使用氟派瑞食藥署是否參與？農委會副主委黃金城答詢，前面技術方面是由農委會策定之後建議給食藥署做最後評估。

李彥秀接著問，農委會有考慮到放寬使用氟派瑞之後，有可能會影響台灣的出口嗎？農委會到底是農民的大家長，還是農藥商的大家長？農民有這個需求嗎？

李彥秀表示，農委會嘴巴喊著台灣農業最大的驕傲是過去這幾年推動有機無毒農產品，現在卻大相違背開放氟派瑞到6ppm，合理懷疑農委會在幫助國外傾銷到台灣殘留量較高的茶葉及農藥商。此外，雖然食藥署說暫緩公告，農委會卻一點態度都沒有，看來放寬使用氟派瑞未來是有可能強硬過關、繼續執行。

此外，陳宜民也批評農委會失職，「氟派瑞」田間試驗是由申請藥廠自行執行，「自己的試驗自己做」，球員兼裁判，農委會卻都照單全收，要求農委會檢討目前藥商實驗相關制度法規，也不得讓藥商自我審查然後讓公部門來背書。

黃金城表示，氟派瑞殘留容許值6ppm是經過專家決議評估，會繼續跟食藥署溝通，是否要撤銷則是由衛福部決定。1060327

(中央社)