缺錢買毒 男持模型槍搶超商被逮

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台南市麻豆區2家超商今天凌晨先後遭歹徒闖入搶劫，警方獲報後調派警員圍捕，2小時內逮捕涉嫌犯案的謝姓男子。謝姓男子被警方找到時，現場還有另一名毒品通緝犯，一起被逮。

台南市政府警察局麻豆分局說，警方凌晨1時許連續接到報案，有人持槍到超商行搶。遭搶的2家超商距離不到400公尺，搶匪分別得手新台幣1000元、1500元。

警方說，大批警力出動追緝下，2小時內就在麻豆區國中街逮捕35歲謝姓男子；當時還有毒品通緝犯林姓男子在場，一併帶回偵辦。警方起出一級毒品海洛因3.1公克與作案用模型槍。

警方指出，謝姓男子有強盜及毒品前科，警訊中供稱因缺錢購買毒品，鋌而走險；沒想到得手的金額不高，又馬上被抓。全案在偵訊後移送台灣台南地方法院檢察署偵辦。1060327

(中央社)