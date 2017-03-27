加國擬於明年7月前大麻合法化
加拿大媒體報導，執政的自由黨政府下月將正式宣布，於2018年7月1日以前，讓大麻合法化。
加拿大廣播公司（CBC）報導，加國聯邦政府除了將在4月10日當周宣布大麻合法化日期，也可望提名前自由黨司法部長麥克雷蘭（Anne McLellan）擔任大麻合法化特別小組主席。
報導說，聯邦政府將負責確保全國大麻供應安全無虞，並對業者發放執照。全國各省將有權決定大麻如何在各省批發販售、也有權決定大麻訂價。
加國聯邦政府將規定須年滿18歲以上，才能購買大麻。但各省仍有權將年齡限制設定更高標準。
此外，如果加拿大人想要自己種大麻，每戶最多只能種4盆。
「大麻合法化」是加國總理杜魯道競選時極受爭議的承諾之一。自由黨的立場是，大麻有必要合法規範、限制取得管道，才能讓兒童遠離毒品、避免犯罪者從中得利。
自由黨承諾，將在2017年春天以前就大麻合法化展開立法程序。這個周末，前多倫多警察局長布萊爾(Bill Blair)在自由黨黨團會議中，提出了大麻合法化的立法計劃方案。
杜魯道稍早特別公開強調，在大麻合法化具體架構未完成前，一切依現有法律執法。1060327
(中央社)
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