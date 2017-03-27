憂朴槿惠滅證 南韓檢方擬向法院聲押

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南韓檢方今天表示，他們將向法院尋求對遭罷黜總統朴槿惠的羈押令狀。朴槿惠被控從大企業收受賄款，檢方表示，「未來恐有滅證風險」。

路透社報導，在本月憲法法院維持國會對她的彈劾後，65歲的朴槿惠本月成為南韓第一位被彈劾下台的民選總統。

法新社報導，朴槿惠在閨蜜門干政醜聞裡，被控包括收賄、洩漏政府資訊及濫用權力等多項罪名。

南韓檢方在一項聲明裡指出：「被告濫用龐大職權和總統身分來收受企業的賄款或侵犯企業管理自由的權利，並洩漏國家事務的重大機密訊息等，均為嚴重事項；目前已蒐集到大量證據，但被告卻否認大部分指控內容，未來恐有滅證風險。」

朴槿惠的密友及弊案共謀崔順實已在受審，檢察官表示不逮捕朴槿惠，將有違「公平原則」。（譯者：中央社陳亦偉）1060327

(中央社)