北市衛生局抽驗蔬果 3件殘留農藥超標
北市衛生局今天公告2月抽驗蔬果殘留農藥含量結果，81件蔬果中，有3件殘留農藥超標，已要求下架不得販售，並追查來源、 依違反「食品安全衛生管理法」開罰。
衛生局今年2月到蔬果零售業者、超市、賣場、批發市場及學校午餐供應商等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥量，有3件殘留農藥超標。
衛生局指出，1件百香果驗出殺菌劑「克收欣」0.10ppm（標準0.01ppm以下）；1件青江菜驗出殺蟲劑「佈飛松」1.26ppm（標準1.0ppm以下）；1件蔥驗出殺蟲劑「芬普尼」0.020ppm（標準0.001ppm以下）。
衛生局食品藥物管理處長王明理表示，已要求抽驗地點業者下架、不得販售，追查來源均為外縣市，移請所轄縣市衛生局辦理，依違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第5款、第44條第1項第2款，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若無法交代來源，將依同法第47條第10款處販售業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生福利部建置之健康風險評估資料指出，殺菌劑「克收欣」及其代謝物主要經由糞便排出，約48小時內可排出87至93%，不容易累積在人體內；殺蟲劑「佈飛松」則為一種有機磷劑類農藥，易被人體腸胃道、皮膚、眼睛或呼吸道吸收，會有頭痛、暈眩、視力模糊、胸悶、噁心等症狀；殺蟲劑「芬普尼」則會造成呼吸異常、神體顫抖、步伐及體態不正常、攝食量減少等症狀。
衛生局呼籲，民眾在食用或烹調蔬果前，應先用流動清水沖洗根部或果蒂處，再用水浸泡10至20分，再用流動的水沖洗2至3遍，去除殘留農藥。1060327
(中央社)
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