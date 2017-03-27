港特首才選完 占中核心人物遭控罪
香港當局近日開始起訴發起或參與「占中」運動的核心人物。其中包括「占中」發起人和公民黨的立法會議員陳淑莊，都在香港特首選舉隔天收到警方通知。
陳淑莊今天在社群網站留文說，香港昨天才選出新任行政長官（特首），今天就收到警方通知，將會指控她2年前參與「占中」行動違法。
她又說，「占中」3名發起人朱耀明、陳健民和戴耀廷，以及部分前香港專上學生聯會成員、「占中」集會司儀邵家臻等人都收到通知，稍後會到警署。
泛民主派黨派香港眾志今天也向媒體透露，學聯前常委鍾耀華、張秀賢都接到警方通知，他們因為占領行動而被控「公眾妨擾罪」。
「占中」運動於2014年9月28日爆發，至12月中結束，目的是爭取行政長官和立法會議員由普選產生，期間有數以十萬計人參與。
由於運動期間示威者多持黃色雨傘，因此，有外國媒體稱「占中」為「雨傘」運動或革命。
「占中」頭1天，警方曾向示威者施放催淚瓦斯，刺激更多支持者上街，期間示威者占據多個重要交通要道，令交通癱瘓，並不時警員爆發衝突。1060327
(中央社)
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