旗下核能事業恐聲請破產 東芝股價重挫

我要評比

由於外傳東芝旗下虧損嚴重的美國核能事業西屋電器可能會在本週初聲請破產保護，東芝股價今天盤中重挫5%以上。

「日本經濟新聞」未引述消息來源報導，西屋電器明天恐將依據美國破產法第11章，聲請破產保護，並寄望韓國電力公社（Korea Electric Power）協助後續重整。

兩家公司現在存在技術合作關係。

東芝股價今天開高上漲約4%，但隨後迅速反轉，早盤每股暫收210.4日圓，下跌5.65%。

東芝發言人拒絕對日經新聞報導發表評論。

岩井日星證券（IwaiCosmo Securities）交易員堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）告訴法新社：「今天波動的理由仍與近期東芝股價震盪的原因相同。」

「若美國相關當局對破產重整提出質疑，賣壓恐會更重。」（譯者：中央社許湘欣）1060327

(中央社)