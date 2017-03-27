穿緊身褲不能搭飛機 星艦艦長妙打臉
美國聯合航空拒絕讓兩名穿緊身褲女孩登機事件在網路引發熱議，連在「星艦迷航記」飾演寇克艦長的威廉沙特納都貼出自己當年穿「企業號」制服的照片，譏諷這個規定太過時。
這件事始於當時另1名乘客華茲（Shannon Watts），路透社報導，華茲透過一連串推特貼文描述聯航要求兩名女孩在緊身褲外加罩洋裝，否則不准登機的過程。
儘管聯航隨後發表聲明，指她們是享有免費或折扣搭機福利的員工眷屬，但服裝明顯不符公司規定，所以才要求她們不能穿緊身褲，但網路上還是湧現排山倒海的撻伐聲浪。
聯合航空發言人蓋林（JonathanGuerin）說：「她們的穿著打扮並不符合公司有關搭機福利的服裝規定。」並強調一般乘客如果穿緊身褲或瑜珈褲，並不會遭到拒絕登機。
不過，「今日美國報」（USA Today）網站報導，向來支持人權的奧斯卡最佳女配角得主派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）推文批：「緊身褲作為商業服裝已經有10年，他們（聯航）很不成熟。」
她在回覆推文時還指聯航這種規定很針對女性，很老派，因為比較少男性穿著緊身褲。
結果引來威廉沙特納（William Shatner）推文回覆，他貼上自己在當年在「星艦迷航記」（Star Trek）中的劇照，看玩笑說：「看到沒，我老早就穿過了。」
派翠西亞艾奎特則妙回：「穿得好。」（譯者：中央社許湘欣）1060327
(中央社)
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