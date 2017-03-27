河南出土明朝古墓 墓主屍體官服完好
中國大陸河南省太康縣一處下水道工程在挖掘時發現一作明代古墓，墓誌銘記載墓主顧樸是生前任右都御史，是明朝著名清官顧佐的孫子。墓穴開啟後發現墓主屍體已成乾屍，官服完好幾無破損。
綜合法制晚報、大河網等陸媒報導，多名大陸網民日前在微博等社群平台發文表示，3月20日前後，在河南省太康縣萬城商貿集聚港東南方一個下水道施工現場，進行機器作業時挖出一座古墓。大陸網民「＠無西道人」則在微博上傳古墓挖掘照片。
報導表示，由於這處施工並未按照規定事先上報文物部門勘探，導致這處古墓遭到破壞。古墓墓前已被人用塑膠布遮起來，墓中放著2個水晶棺，裡面有一男一女兩具保存完好的屍體，其中男屍官服完整，幾乎無破損。
報導指出，墓誌銘記載墓主是明朝的右都御史顧樸，是明朝御史顧佐的孫子。
根據史料記載，顧佐為官剛正，被人比作北宋的包拯。相傳顧佐入內廷辦公，獨處一間小夾室，不是議政不與官員們群坐。人們稱他為「顧獨坐」。正統十一年（1446年）去世。
另外，報導引述網民表示，工地出土了寶劍、扇子等文物，遭人拿走不見蹤影。
對此，中共太康縣縣委宣傳部副部長表示，明代嚴懲貪腐，官員多是薄葬，所以墓內並無值錢器物；經當地文物部門考察，認定並無太多文物價值，網傳文物被人拿走，並不屬實。
對於當地官員的說法，文物專家、大陸中國科學院科學傳播研究中心研究員王德恒認為，現場出土了官服、乾屍等，肯定有考古價值，「五、六百年的屍體，比較完整，官服幾乎沒有破損的地方，怎麼能說沒有文物價值呢？」1060327
(中央社)
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