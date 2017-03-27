足協禁福爾摩沙標語 體育署：亞協規定

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體育署國際及兩岸運動組長許秀玲今天對於足協禁止球迷舉「FORMOSA」標語表示，是因亞洲足球聯盟（AFC）規定，非足協單方面要求，過去台灣曾被裁罰4000美元。

民進黨立委黃國書、張廖萬堅今天上午在立法院召開「國際賽事爭議不斷，體育署不能換署長不換思維」記者會。

黃國書表示，體育署長林德福上任積極在單項協會間奔走，但上週仍陸續發生排協搞不清U18亞洲女排錦標賽出賽資格、導致兩名選手無法上場、體育署保護排協改選，以及足球要求球迷將「FORMOSA」非政治性加油標語撤下等事件。

與會的排球球迷呂季鴻指出，排協宣稱出賽規則是本屆才開始，但他發現兩年前就有規定，排協不知規章還說謊。國內足球「藍風加油團」代表林詠晨表示，昨天亞洲杯資格賽發生足協要求球迷將「FORMOSA」加油旗幟撤下，這非政治標語，且事前未溝通，嚴重打擊球迷加油熱情。

體育署國際及兩岸運動組長許秀玲表示，有關U18選手不能下場，會在一週內請排協釐清相關權責。而「FORMOSA」標語不能出現是因AFC的規定，非足協單方面要求。

她說，過去台灣就曾被AFC競賽官員回報遭裁罰4000美元，但台灣非單一個案，會請足協加強跟球迷溝通，並要求足協循管道與AFC溝通。

黃國書說，國際賽事爭議不斷，體育署不能換署長不換思維，應加強單項協會的輔導與球迷間的協調，不要再讓相關爭議成為進場加油之餘的遺憾。

張廖萬堅表示，25日排協改選未能回應國體法修法所提的4大改革方向，財務透明、業務公開、組織開放及營運專業。排協搞不清出賽規則，導致選手權益受損、資源浪費，但改選後人事未變，無人負責，毫無新氣象。

許秀玲指出，排協依人團法改選，秘書長由理事長指定，在國體法修正前應尊重排協依現有法規辦理改選，新法修正後會加強落實處理。1060327

(中央社)