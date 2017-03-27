北京清華大學新規：不會游泳不能畢業

北京清華大學日前舉行全校教職員工年度大會，會中決定，從今年入學的大學部新生開始，一入學都須接受游泳測試，不會游泳者則須在4年內必修游泳課，且考試通過才能畢業。

北京日報報導，北京清華大學早在90多年前就有這項「不游泳不能畢業」的規定，但之後因為學生人數增加及場館有限等因素而告中止。

報導指出，著名文學家梁實秋1915年就讀北京清華大學，畢業前便曾因為未能通過游泳考試，差點無法畢業，直到補考時才在拚盡全力之下游完全程，勉強及格畢業。

北京清華大學校長邱勇表示，校方將自2017年入學的大學部新生起，要求每一位學生學會游泳，且須通過入學後的游泳測試或參加游泳課，並達到要求，否則就不能獲得畢業證書。

根據規劃，北京清華大學的測試標準是，能用蛙式、蝶式、自由式、仰式等4種標準泳姿中的任何一種游完50公尺就算通過，未通過者就須上游泳課。

這項消息公開後，引起北京一些高中生的緊張。有學生認為，游泳須有特定場地，對男孩子或家在海邊的學生比較便利，很多女生從小到大都沒游過，上大學再學恐怕有點吃力；還有學生說，北京清華「又是長跑，又是游泳」，考上了「得吃不少苦頭」。1060327

(中央社)