北市查驗兒童零嘴 1件不合格

我要評比

餅乾、糖果等零食常是小朋友的最愛，北市衛生局今年2月抽查13所國中小附近懷舊商店所賣產品，發現1件產品「彩繪?星星糖」驗出著色劑黃色五號但未標示。

衛生局今年2月抽查13所國中小附近懷舊商店所賣產品，包括糖果、果凍、水產乾製品、蜜餞、烘焙食品、果汁等52件，抽驗項目為防腐劑、著色劑、甜味劑，其中，有7件含有防腐劑、18件含有著色劑，檢出量均符合規定。

衛生局食品藥物管理處長王明理指出，「彩繪?星星糖」驗出著色劑黃色五號，但外包裝沒有標示，追查來源發現廠商位於新北市，已移請所轄衛生局辦理。

王明理強調，包裝食品未詳實標示食品添加物者，可依違反「食品安全衛生管理法」處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。1060327

(中央社)