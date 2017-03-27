吳敦義：繞過九二共識 兩岸關係已讀不回

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中國國民黨主席參選人吳敦義今天說，總統蔡英文繞過九二共識，讓兩岸關係處於「已讀不回」的冷衝突現狀；他呼籲國民黨不要灰心喪志，要加強論述，有效監督、有力制衡政府。

吳敦義今天到金門，為競選黨主席爭取金門黨員支持。

吳敦義表示，蔡政府去年520就任後，始終未依循一中各表的九二共識，讓兩岸穩定和平發展，只說要「維持現狀」；但蔡政府的「維持現狀」，沒說是前總統馬英九執政時堅持「一中各表」的「九二共識」，還是陳水扁擔任總統時主張的現狀；這種維持現狀是「空言」。

去年10月下旬，吳敦義曾到金門聆聽坑道音樂會。他說，當天他刻意在賣場和飯店待了45分鐘，結果發現沒有客人，十分感慨，覺得這是當前一大隱憂。

吳敦義說，現在的兩岸關係就好像「已讀不回」，海基會的電報，海協會不同意；兩岸僵持對立、陸客大幅減少。兩岸如果繼續僵持、冷和或冷衝突，雙方都需要檢討。

吳敦義說，自己是忠貞黨員，曾為黨立下汗馬功勞。

他抵達金門後，先到吳氏家廟祭祖，隨後到金城鎮公所出席「吳敦義參選國民黨主席金門縣地區團結大會」。

會中，前金門縣長李沃士和金門縣議會副議長謝東龍等人不僅全力支持吳敦義競選黨主席，也支持競選中華民國總統，奪回執政權。

吳敦義勉勵黨員，國民黨雖然在野，但不要灰心喪志，要做一個像樣的在野黨，有效地監督、有力制衡政府。1060327

(中央社)