是否拜會吉隆坡市長 柯文哲：客隨主便
台北市長柯文哲今天繼續馬來西亞訪問行程，關於是否有機會拜會吉隆坡市長，柯文哲說，這還是要客隨主便，看人家方不方便。城市外交先有產業文化交流，再講其他的事情。
台北市長柯文哲今天拜會馬華公會副總會長周美芬，不過，兩人會面過程並未公開，柯文哲強調，這次拜會過程是客隨主便，「我們到別人的國家，不要給人家添麻煩」。
柯文哲表示，今天拜會是國際事務組安排，市長不會問細節。
對於媒體詢及是否有機會拜會吉隆坡市長，柯文哲指出，這還是要客隨主便，看人家方不方便。城市外交是非正式的官方交流，以民間產業文化交流為主，先有交流再講其他的事情。
柯文哲說，「我們要朋友愈多，敵人要少，基本條件是不要給朋友製造困擾」。
柯文哲說，馬華公會裡面很多重要人物，當年都是在台灣讀書，他會向中央建議新南向政策要再加強僑生政策，目前看起來這些都是有用的。
柯文哲指出，讓更多的學生到台灣唸書後再回到東南亞，雖短期看不出成效，但很難預測未來10年、20年當到部長後的成效，這是屬於長期投資。
他認為，軟實力的投資不必急功好利，要在一年內看到成果，相信在關鍵時刻會很有用處。只要有更多的交流、認識、了解，對長期發展是好的。1060327
(中央社)
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