集集鎮送防災頭套 兒童節禮物受歡迎

南投縣集集鎮公所準備逾500個多功能防災頭套送鎮內學童，作為兒童節禮物，鎮長陳紀衡（後中）27日到校發送，更與學童演練防災。（集集鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月27日

南投縣集集鎮公所準備逾500個多功能防災頭套送鎮內學童，作為兒童節禮物，鎮長陳紀衡今天到校發送，更與學童演練防災。

兒童節即將到來，集集鎮公所特別挑選兼具實用及安全的兒童節禮物「多功能防災頭套」送給鎮內學童，不僅災難發生時能套在頭部防砸傷，平時還能當作午睡枕及靠枕使用，陳紀衡今天親送給學童，更陪學童進行防災演練，送給孩子特別的兒童節禮物。

陳紀衡上午到集集國小發送多功能防災頭套給兒童，並頒獎表揚模範兒童。由於清明節將至，鎮公所邀集集消防分隊說明火災、地震等災害防救方法，陳紀衡則陪著學童進行演練。

陳紀衡說，集集鎮為九二一地震災區，多方考量後，今年決定送防災頭套作為兒童節禮物給5所國小、1所鎮立幼兒園，總數500多個；防災頭套能減輕墜落物砸傷頭部，平常也可當午睡枕、靠枕，天冷能當抱枕取暖，頭套內可填寫緊急聯絡資料，供救難人員聯絡家屬。

集集國小表示，多功能防災頭套相當受學童歡迎，日本防災教育相當普及、基礎扎實，很開心集集鎮跟進，這項禮物平時相當實用，災難發生時更能增加保護力，是最棒的兒童節禮物。1060327

(中央社)