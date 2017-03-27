抽驗清明祭祀食品 花生粉黃麴毒素超量
清明節將至，北市衛生局抽驗相關祭祀食品40件，有8件不合格，包括黃麴毒素超標、二氧化硫超量等，將依違反「食品安全衛生管理法」開罰。
衛生局在清明節前夕，抽驗北市龍山寺、福德宮等廟宇周邊及祭祀食品販售商，共抽驗潤餅皮、豆干（絲）、豆芽菜、花生粉、醃漬蔬菜、肉製品、烘焙食品、米濕製品（紅龜粿、草仔粿）等40件產品，檢驗項目為防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、調味劑、二甲基黃、二乙基黃及黃麴毒素。
衛生局食品藥物管理處長王明理表示，共有8件產品不合格，有5件為花生粉黃麴毒素超標，甚至有一件的黃麴毒數量超標5倍；1件酸菜驗出二氧化硫超量；2件豆干驗出含有過氧化氫。
衛生福利部資料指出，黃麴毒素具肝毒性，大量食用會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死；過氧化氫食用多了恐會引起頭痛、嘔吐等症狀；二氧化硫食入過量則會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀。
王明理呼籲民眾，選購穀類食物時，盡可能選擇製造日期最近、包裝完整的產品，並妥善保存放置在乾燥環境；豆干常溫下容易腐敗，應冷藏保存在攝氏7度以下，而過氧化氫溶於水，烹調豆製品前可先用水浸泡，釋出過氧化氫。1060327
(中央社)
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