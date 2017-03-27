邱太三：不接受社論顛倒是非惡意指摘

不滿聯合報社論內容的法務部長邱太三今天舉行記者會表示，媒體可有立場，但不能顛倒是非及惡意指摘，或睜眼說瞎話，他無法接受聯合報的指摘，修法本來就會有衝突。

聯合報社長項國寧受訪表示，評論沒什麼任何惡意，談的是整體問題，沒刻意針對邱太三。

聯合報社論標題「執政1年，民進黨究竟抱持什麼價值？」內文提及，未來人們想起台灣的同志婚姻釋憲案，邱太三恐將以「妣考邱」贏得奇異歷史定位。邱太三身為內閣法務首長，在憲法法庭辯論，選擇以祖宗稱謂「考考妣妣」的民俗衝擊表示反對，卻未以部長高度論及法律調適、人權與宗教衝突等核心議題。

邱太三表示，台灣有很多重要議題，分別透過法庭辯論、研討會或公聽會等方式理性辯論很好，同婚事件是透過憲法法庭辯論，讓聲請人、相關機關有機會陳述。他再次誠懇期待，想批評的人，應完整看完辯論過程及內容再批評較妥當。

他說，他在憲法法庭內表示法務部立場，但法務部不會反對，也不會阻擋任何人追求幸福的權利，包括同志團體。

邱太三表示，他在憲法法庭內說，民法民國19年制定時沒規定同性婚姻，確有立法不足情形，至於是否有立法怠惰情形，他認為這是進度緩慢。從各國經驗看，通常同性婚姻立法過程須花費10年到20年討論。

他說，西元2006年民主進步黨籍立法委員蕭美琴曾提同性婚姻法制，但立法院各方激烈爭辯，最後沒通過，法務部也針對這個議題委託研究計劃，計劃結果也認為同性權利應保障，只是要用什麼方式處理。

立法者其實有注意到這個問題，邱太三表示，只是如何給予社會及同性權益保障要與時俱進，讓多數人民可像異性婚姻般接納，他相信自然水道渠成。

他說，法務部採開放態度，只要不造成相關法令及基本人權衝突，基本上支持。只是立法方式，他提醒如果一步到位或漸進式立法，都須考慮社會衝突及現實需要。1060327

(中央社)