總統謝史國為台發聲 李大維將祝壽國王

總統蔡英文今天接見第8度訪台的史瓦濟蘭王國總理戴巴尼，感謝史瓦濟蘭多次在國際為台灣仗義執言；兩國邦交明年將滿50週年，蔡總統說，外交部長下個月將赴史國為國王祝壽。

蔡總統今天在總統府接見史瓦濟蘭總理戴巴尼（Barnabas Sibusiso Dlamini），她說，台灣與史瓦濟蘭建交已經將近半個世紀，明年就要滿50週年，史瓦濟蘭一直是台灣在非洲最堅實的友邦，藉著戴巴尼來訪的機會，「我國政府非常珍惜與史瓦濟蘭的情誼，也期待持續深化雙邊的合作、鞏固兩國的邦誼」。

蔡總統說，史瓦濟蘭在去年8月下旬成功主辦了南部非洲發展共同體第36屆高峰會，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世也接任了非洲聯盟的第三副主席，由此可見史瓦濟蘭及恩史瓦帝三世在非洲的地位非常重要，獲得非洲各國的認同。

她說，史瓦濟蘭也持續支持台灣的國際參與，例如戴巴尼就在包括聯合國大會的不同場合，代表史國國王發言支持台灣的參與，「我也要代表台灣向貴國仗義執言，表達感謝」。

蔡總統提到，2020年史瓦濟蘭將要主辦非洲聯盟高峰會，她相信未來台灣與史瓦濟蘭可以在彼此的國際參與上，秉持踏實外交的原則持續合作，扮演積極的夥伴角色。

蔡總統進一步指出，踏實外交重視分享，也講究合作，希望經過雙方充分討論之後，以經貿、文化、教育、醫療、農業合作等多元的方式，一起朝向互惠互助的目標前進。

她說，未來台灣不僅會秉持踏實外交的原則，持續和史瓦濟蘭合作，也要將兩國的市場及產業發展納入合作計畫的考量，讓兩國人民都能夠因此受惠。

另外，蔡總統並提到，下個月就是恩史瓦帝三世的生日，外交部長李大維將代表台灣前往史瓦濟蘭祝賀，她也在此向史瓦濟蘭國王祝壽。1060327

(中央社)