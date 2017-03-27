總統謝史國為台發聲 李大維將祝壽國王
總統蔡英文今天接見第8度訪台的史瓦濟蘭王國總理戴巴尼，感謝史瓦濟蘭多次在國際為台灣仗義執言；兩國邦交明年將滿50週年，蔡總統說，外交部長下個月將赴史國為國王祝壽。
蔡總統今天在總統府接見史瓦濟蘭總理戴巴尼（Barnabas Sibusiso Dlamini），她說，台灣與史瓦濟蘭建交已經將近半個世紀，明年就要滿50週年，史瓦濟蘭一直是台灣在非洲最堅實的友邦，藉著戴巴尼來訪的機會，「我國政府非常珍惜與史瓦濟蘭的情誼，也期待持續深化雙邊的合作、鞏固兩國的邦誼」。
蔡總統說，史瓦濟蘭在去年8月下旬成功主辦了南部非洲發展共同體第36屆高峰會，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世也接任了非洲聯盟的第三副主席，由此可見史瓦濟蘭及恩史瓦帝三世在非洲的地位非常重要，獲得非洲各國的認同。
她說，史瓦濟蘭也持續支持台灣的國際參與，例如戴巴尼就在包括聯合國大會的不同場合，代表史國國王發言支持台灣的參與，「我也要代表台灣向貴國仗義執言，表達感謝」。
蔡總統提到，2020年史瓦濟蘭將要主辦非洲聯盟高峰會，她相信未來台灣與史瓦濟蘭可以在彼此的國際參與上，秉持踏實外交的原則持續合作，扮演積極的夥伴角色。
蔡總統進一步指出，踏實外交重視分享，也講究合作，希望經過雙方充分討論之後，以經貿、文化、教育、醫療、農業合作等多元的方式，一起朝向互惠互助的目標前進。
她說，未來台灣不僅會秉持踏實外交的原則，持續和史瓦濟蘭合作，也要將兩國的市場及產業發展納入合作計畫的考量，讓兩國人民都能夠因此受惠。
另外，蔡總統並提到，下個月就是恩史瓦帝三世的生日，外交部長李大維將代表台灣前往史瓦濟蘭祝賀，她也在此向史瓦濟蘭國王祝壽。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。