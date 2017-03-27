不滿星光部隊演訓 新竹農民北上陳情
新竹縣新豐鄉坑子口地區農民，不滿新加坡星光部隊長期進行火炮射擊演訓，造成權益受損，今天約有60位農民包車北上至新加坡駐台北商務辦事處「無聲的抗議」，並遞交陳情書。
坑子口地區農民不滿國防部與星光部隊在坑子口地區長期進行火炮射擊演訓，造成權益受損，因四處陳情遭到漠視，自行組成「新竹縣坑子口靶場權益自救會」。
上午11時，約60位民眾搭乘2輛遊覽車北上至新加坡駐台北商務辦事處進行「無聲的抗議」，派出自救會長鄭進宅代表遞交陳情書，並要求星光部隊3個月內做出回應，否則將採取激烈手段。
鄭進宅指出，星光部隊長期演訓，造成當地民眾生命、財產的威脅，更甚者，還造成地區發展停滯，應給予補償。
他說，民國52年間因演訓需要，當地居民被迫遷離他處，直到85年才予以徵收，期間權益損害，新加坡應以房租方式賠償。1060327
(中央社)
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