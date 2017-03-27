輸入程式致UBike大當機 工程師遭起訴
YouBike電腦系統承包商「微程式資訊公司」工程師廖昱奇，被控於去年8月以「程式炸彈」輸入YouBike電腦系，導致全台6縣市的YouBike單車租借站出現大當機、2萬多部單車停擺，造成業者設備損失1612萬、商譽損失630萬，台中檢方依妨害電腦使用等罪起訴廖，而廖男也恐將面臨2千多萬元求償。
起訴指出，在全台多個縣市共設有788個場站的微笑單車，因員林、彰化站出現無法借車故障，「微程式資訊公司」計畫於去年8月31日凌晨進行台中、彰化的停車柱控制器程式更新，未料，程式更新後竟出現大當機，影響所及達35萬通勤族，直到9月2日才恢復。
檢方調查發現，參與更新的27歲的廖姓工程師因工作態度不佳曾遭主管關切，且不願輪值夜班，在8月30日下午與友人通聯時提及「每天被老闆幹，還是繼續作下去」、「我希望出包，上面的才有警覺」，疑因見有機可趁，決定利用程式更新的機會惡搞。
檢方指出，根據調查證據，認定廖男因對公司不滿，事先在內部主機植入「list_card_hash_3」自動排程程式及不正確的「MP-509II.bin」與「MP-509II.bin.MD5」檔案，並設定在更新前5分鐘提早執行，導致程式更新時抓取不正確的檔案，造成大當機，也造成微笑單車公司暫停營業，今天依法起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。