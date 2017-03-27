輸入程式致UBike大當機 工程師遭起訴

YouBike電腦系統承包商「微程式資訊公司」工程師廖昱奇，被控於去年8月以「程式炸彈」輸入YouBike電腦系，導致全台6縣市的YouBike單車租借站出現大當機、2萬多部單車停擺，造成業者設備損失1612萬、商譽損失630萬，台中檢方依妨害電腦使用等罪起訴廖，而廖男也恐將面臨2千多萬元求償。

起訴指出，在全台多個縣市共設有788個場站的微笑單車，因員林、彰化站出現無法借車故障，「微程式資訊公司」計畫於去年8月31日凌晨進行台中、彰化的停車柱控制器程式更新，未料，程式更新後竟出現大當機，影響所及達35萬通勤族，直到9月2日才恢復。

檢方調查發現，參與更新的27歲的廖姓工程師因工作態度不佳曾遭主管關切，且不願輪值夜班，在8月30日下午與友人通聯時提及「每天被老闆幹，還是繼續作下去」、「我希望出包，上面的才有警覺」，疑因見有機可趁，決定利用程式更新的機會惡搞。

檢方指出，根據調查證據，認定廖男因對公司不滿，事先在內部主機植入「list_card_hash_3」自動排程程式及不正確的「MP-509II.bin」與「MP-509II.bin.MD5」檔案，並設定在更新前5分鐘提早執行，導致程式更新時抓取不正確的檔案，造成大當機，也造成微笑單車公司暫停營業，今天依法起訴。

(中時)