LPGA》錢珮芸起亞獲T11 李美林贏6桿封后

菜鳥新人錢珮芸起亞菁英賽獲LPGA生涯最佳成績並列第11。(資料照 TLPGA提供)

今年征戰LPGA的25歲台灣菜鳥新人錢珮芸，在起亞菁英賽繳出LPGA生涯代表作！27日決賽輪揮出本屆第2次6字頭佳績68桿，以4輪成績73、66、72、68的總桿279桿(-9)，獲得菜鳥球季最佳成績並列第11，另1位晉級的台灣女將龔怡萍，以288桿(+0)獲得並列第59。

錢珮芸菜鳥球季已經參加4場，雖然巴哈馬菁英賽與創造者盃被淘汰，但另2場晉級的比賽都獲得前20，除了起亞菁英賽並列第11，本田泰國賽獲得並列第16，對1位新人來說，表現已相當出色，看好是繼早期鄭美琦與現役龔怡萍、曾雅妮之後， 下1位贏得LPGA冠軍的台灣女將。

錢珮芸決賽輪前9洞展開瘋狂獵鷹抓鳥攻勢，抓下4隻小鳥，另在第5洞5桿洞獵到四天來第1隻老鷹，只打出1個柏忌，飆出31桿，一度衝至前10，可惜後9洞沒能乘勝追擊，打出1鳥2柏忌37桿，花掉1桿 ，不過這輪仍交出68桿佳績，最終從出發前的並列第23，躍居至並列第11 。

韓將李美林(左)起亞菁英賽封后，其他選手對她潑水祝賀。(美聯社)

韓國女將李美林，2015年帶著領先3桿優勢進入決賽輪，最終卻被美國老將柯兒逆轉奪冠；本屆以領先1桿進入最後1輪，這次沒讓冠軍溜走，靠著65桿順利攻頂達陣，最終以大贏並列第2柳蕭然與恩絲特6桿之多的總桿268桿(-20)，贏得領先勝，奪回2年前失手的冠軍及27萬美元獎金，同時平了柯兒2015年保持的賽史4輪最低桿紀錄。

柯兒前3輪後李美林3桿，決賽輪只揮出70桿，沒能重演2015年逆轉擊敗李美林戲碼，以276桿(-12)並列第4作收。

(中時電子報)