蔡閨易容騎馬學抓姦 糗見黑道大哥在…

蔡閨擔任徵信社代言人，自己也學抓猴，甚至用自身婚姻出狀況的經驗，勸客人不要離婚。(中時資料照片)

57歲娃娃音女星蔡閨，和製作人老公賴勛彪結婚20多年，婚後老公曾出軌，她選擇以退為進，反倒挽回了老公，有了「經驗」的她之後也到徵信社學「抓猴(抓姦)」，至今擔任君悅徵信社代言人8年，近來她跟徵信社學員到馬場上課，表示抓猴常需要上山下海，什麼事都可能發生，自爆曾遇過黑道背景的當事人，現場糗爆！

據《蘋果日報》報導，蔡閨擔任徵信社代言人，自己跟老公也持有該徵信社乾股，古道熱腸的她甚至拜師學抓姦，參與跟監行動，最印象深刻的一次事件，是她帶著警察進三溫暖，「我易容但忘記變聲，那位大哥認出我是蔡閨，他正在做那件事，還叫我們不要看，很尷尬，但當下就得抓證據，所以我還是有拍照」，不過她是勸和派，抓姦完成後，總以過來人身分勸客人不要離婚。

身為抓猴達人，蔡閨也回憶了自己婚姻出狀況的那段，表示當年傻呼呼，被小三叫出去喝咖啡談判，「她很跋扈地說我跟彪哥結婚又怎樣？不過就一張證書而已」，而她想退出，回家跟老公談離婚，「但他不承認，也說不要離開我」，最終挽回了老公的心，直言：「愛不是佔有，是要去為對方想」，至於現在，蔡閨仍對婚姻有不安全感，但已經想開許多，「如果他不要我，我就自己去環遊世界，女人要多愛自己，就會有人來愛你」。

(中時電子報)